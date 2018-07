Sanaa (AFP) Mehr als 200.000 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter im Jemen für die Aufhebung der Immunität des früheren jemenitischen Präsidenten Ali Abdallah Saleh demonstriert. Während der Kundgebung am Dienstag in der Hauptstadt Sanaa prangerten sie die Straffreiheit für den Ex-Staatschef und seine engsten Mitarbeiter an. Einer der Veranstalter sagte, der Demonstrationszug erstrecke sich über fünf Kilometer entlang einer der Hauptstraßen der Hauptstadt.

