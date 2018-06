Nairobi (AFP) Bei neuerlicher Gewalt im Südosten Kenias sind am Dienstag nach Polizeiangaben mindestens vier Menschen getötet und weitere sechs verletzt worden. Hunderte bewaffnete Angreifer setzten demnach fast 250 Häuser in vier Dörfern im Bezirk Tana River in Brand und schossen wild um sich. Erst am Montag waren bei einem Massaker in dem Gebiet nach Angaben des Roten Kreuzes mindestens 38 Menschen getötet worden. Der kenianische Präsident Mwai Kibaki hatte daraufhin für die am Indischen Ozean gelegene Region eine nächtliche Ausgangssperre verfügt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.