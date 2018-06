Teheran(dpa) - Teheran hat die von Israel initiierte Diskussion um rote Linien im Atomkonflikt mit dem Iran für belanglos erklärt: «Die Bemerkungen des zionistischen Regimes (Israel) diesbezüglich sind total unwichtig, da dieses Regime überhaupt nicht befugt ist, das iranische Atomprogramm zu kommentieren.»

Dies sagte der iranische Außenamtssprecher Ramin Mehmanparast in Teheran. «Gerade wegen dieses Regimes sind die ganzen Diskussionen um atomare Abrüstung im Nahes Osten entstanden. Daher finden solche Bemerkungen nirgendwo irgendwelches Interesse», sagte er.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte dem kanadischen TV-Sender CBC gesagt: «Es ist wichtig zu verstehen, dass der Iran nicht aufhören wird (Atomwaffen zu entwickeln), wenn er keine klare Entschlossenheit der demokratischen Länder und eine klare rote Linie erkennt.» Netanjahu fügte laut einer von seinem Büro verbreiteten Mitschrift hinzu: «Das besprechen wir gerade mit den USA.»

Die USA lehnen Israels Forderung nach roten Linien ab. Präsident Barack Obama habe unmissverständlich klargemacht, dass er dem Iran nicht erlauben werde, Atomwaffen zu besitzen, sagte Außenamtssprecherin Victoria Nuland am Montag in Washington. Das nun detailliert in ein «was, wer, wie, wann zu zerlegen», Fristen zu setzen, rote Linien zu ziehen, sei nicht hilfreich.

