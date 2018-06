Kairo (dpa) - Der UN-Sondervermittler im Syrien-Konflikt, Lakhdar Brahimi, will in den kommenden Tagen nach Damaskus reisen. Unklar ist aber noch, ob er auch den syrischen Machthaber Baschar al-Assad treffen wird. Der algerische Diplomat dämpfte die ohnehin geringen Hoffnungen auf einen raschen Durchbruch. Es sei ein sehr komplizierter Auftrag, das sei ihm klar, sagte Brahimi. Der neue Syrienvermittler ist der Nachfolger des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan. Brahimi will seinen Plan zur Beilegung der 18 Monate langen Syrien-Krise vorlegen.

