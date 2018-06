Chilpancingo (AFP) Im Westen Mexikos sind am Montag die Leichen von 16 ermordeten Männern gefunden worden. Die mit Schusswunden übersäten Leichen seien in einem Lieferwagen nahe der Stadt Coyuca de Catalán im Bundesstaat Guerrero entdeckt worden, erklärte Vize-Staatsanwalt Fernando Monreal. Soldaten und Beamte der Bundespolizei wurden in die Region entsandt, die Schauplatz eines Drogenkrieges zwischen den verfeindeten Kartellen La Familia Michoacana und Tempelritter ist. Die Zeitung "Reforma" berichtete, dass an dem Fahrzeug eine Botschaft für das Familia-Kartell hinterlassen worden sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.