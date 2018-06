Karlsruher Zwischenentscheidung über Gauweiler-Antrag erwartet

Karlsruhe (dpa) - Vor dem mit Spannung erwarteten Urteil zum Euro-Rettungsschirm ESM trifft das Bundesverfassungsgericht heute eine wichtige Zwischenentscheidung. Die Karlsruher Richter wollen bekanntgeben, ob sie auf Antrag des CSU-Politikers Peter Gauweiler ihre für morgen angesetzte Urteilsverkündigung verschieben. Nach Ansicht Gauweilers hat die Entscheidung der EZB, unbegrenzt Staatsanleihen kaufen zu können, das Verfahren grundlegend verändert. Deshalb fordert er, den Rettungsschirm zu stoppen, bis die EZB ihren Beschluss über den Ankauf von Staatsanleihen rückgängig macht.

Kauder und von der Leyen vereinbaren Drei-Stufen-Rentendebatte

Berlin (dpa) - Unionsfraktionschef Volker Kauder hat im Streit mit Arbeitsministerin Ursula von der Leyen um eine Zuschussrente einen Drei-Stufen-Plan erarbeitet. Sie verständigten sich darauf, dass sich zuerst die Union über die Bekämpfung der drohenden Altersarmut einig werden muss. Danach werde das Thema mit dem Koalitionspartner FDP besprochen, der die Zuschussrente kritisch sieht. Von der Leyen hatte die SPD für ihr Rentenkonzept gelobt und eine parteiübergreifende Initiative gegen Altersarmut vorgeschlagen.

Bundestag beginnt mit Haushaltsberatungen

Berlin (dpa) - Der Bundestag beginnt heute mit den Beratungen über den Haushalt für 2013 und den Finanzplan bis 2016. Nach dem Entwurf von Finanzminister Wolfgang Schäuble soll im Wahljahr 2013 die Neuverschuldung des Bundes auf 18,8 Milliarden Euro zurückgeführt werden - nach rund 32 Milliarden Euro in diesem Jahr. Die Ausgaben sollen auf 302,2 Milliarden Euro sinken. Das sind etwa zehn Milliarden weniger als für dieses Jahr bisher veranschlagt. Für das Jahr 2016 strebt Schäuble einen ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden an. Das wäre das erste Mal seit vier Jahrzehnten.

Neue Umfrage: Obama mit sechs Prozentpunkten vor Romney

Washington (dpa) - Der Parteitag der Demokraten hat US-Präsident Barack Obama nach einer neuen Umfrage eine deutliche Führung vor seinem republikanischen Wahlgegner Mitt Romney beschert. Laut der CNN/ORC-Erhebung liegt der Demokrat nun mit sechs Prozentpunkten vorn: Er kommt auf 52 Prozent, Romney auf 46 Prozent. Dem Sender CNN zufolge bedeutet das für Obama einen Sprung von vier Prozentpunkten nach oben innerhalb von weniger als einer Woche. Es ist allerdings eher üblich, dass Kandidaten jeweils nach ihren Parteitagen in Umfragen zulegen.

USA gedenken der Opfer der Terroranschläge vom 11. September

New York (dpa) - Die USA gedenken heute der Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001. In New York werden sich die Menschen erstmals im Schatten des fast fertiggestellten neuen World Trade Centers versammeln. Während der Gedenkfeier sollen die Namen der rund 3000 Opfer verlesen werden - nur unterbrochen durch Schweigeminuten zu den Zeiten, als die von islamischen Terroristen entführten Flugzeuge die beiden Türme trafen und diese einstürzten. US-Präsident Barack Obama wird an einer Gedenkfeier im US-Verteidigungsministerium bei Washington teilnehmen.

Gefangener tot im US-Lager Guantánamo Bay aufgefunden

Washington (dpa) - Im US-Lager Guantánamo Bay ist ein Gefangener tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Wie der «Miami Herald» unter Berufung auf einen US-Militärsprecher weiter berichtete, wird die Todesursache noch untersucht. Name und Herkunft des Mannes wurden nicht bekanntgegeben. Es ist der neunte Terrorverdächtige, der in dem Lager gestorben ist, seit es im Januar 2002 geöffnet wurde. Sechs der Männer begingen dem US-Militär zufolge Selbstmord, der Tod der beiden anderen hatte natürliche Ursachen. Der Gefangene bereits am Samstag während einer Routinekontrolle aufgefunden.