Straßburg (dpa) - Zwei Tote, sechs Menschen in Lebensgefahr und 26 weitere Verletzte: Für eine Gruppe von Reisenden aus Osteuropa ist die Fahrt nach Frankreich in einer Katastrophe geendet. Der polnische Fahrer ihres Reisebusses verlor kurz hinter der deutsch-französischen Grenze die Kontrolle über das doppelstöckige Fahrzeug. Kurz darauf stürzt es um. Ursache des Unglücks war vermutlich ein zu abrupter Fahrspurwechsel. Der Fahrer soll in letzter Sekunde versucht haben, eine Autobahnausfahrt zu nehmen. Er kam in Polizeigewahrsam.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.