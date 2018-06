New York (AFP) Die USA haben am Dienstag der Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 gedacht. Zum elften Jahrestag der Angriffe verlasen Hinterbliebene bei einer Gedenkveranstaltung am Ground Zero in New York die Namen der fast 3000 Opfer - unterbrochen von Schweigeminuten zu den Uhrzeiten, an denen die beiden Passagierflugzeuge in das World Trade Center rasten sowie die Zwillingstürme einstürzten. Die Veranstaltung fand vor der Kulisse der fast fertiggestellten Neubauten des World Trade Centers statt.

