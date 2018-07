Los Angeles (AFP) In einem spektakulären Rufmord-Prozess ist der US-Sexfilmproduzent Joe Francis von einem Gericht in Los Angeles zur Zahlung von 20 Millionen Dollar Schadenersatz an den Kasino-Mogul Steve Wynn verurteilt worden. Die Geschworenen kamen nach dem einwöchigen Verfahren zu dem Schluss, Francis habe den Besitzer mehrerer legendärer Kasinos "bösartig" beschuldigt, ihn mit dem Tod bedroht zu haben. Dem Sexfilmproduzenten drohen deswegen in einem am Dienstag beginnenden zweiten Teil des Verfahrens Strafzahlungen.

