Frankfurt/Main (dpa) - Der Euro hat einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Rettungsschirm ESM zugelegt und ist deutlich über die Marke von 1,28 US-Dollar gestiegen.

Am Dienstagnachmittag erreichte die Gemeinschaftswährung zeitweise 1,2836 Dollar und damit den höchsten Stand seit vier Monaten. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,2787 (Montag: 1,2776) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7820 (0,7827) Euro.

Am Nachmittag habe die Risikofreude der Investoren zugelegt, kommentierte Devisenexperten Stephan Rieke von der BHF-Bank den Handel. Mit Blick auf die Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts zum Euro-Rettungsfonds ESM am Mittwoch und die Wahlen in den Niederlanden ebenfalls zur Wochenmitte seien die Anleger «nicht mehr so ängstlich wie noch zuletzt». Insgesamt beschrieb Experte Rieke die Anleger als «etwas zuversichtlicher» und man erwarte vorerst keine weiteren Querschüsse beim Kampf gegen die Euro-Schuldenkrise.

Mit Blick auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird gemeinhin mit einer Zustimmung des höchsten deutschen Gerichts zum Rettungsschirm ESM unter bestimmten Auflagen gerechnet. Bereits am Morgen war der CSU-Politiker Peter Gauweiler mit dem Versuch einer Verschiebung der höchstrichterlichen Entscheidung gescheitert. Die Abfuhr eines entsprechenden Eilantrags löste den ersten Kurssprung des Euro im Handelsverlauf aus.

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,79780 (0,79970) britische Pfund, 99,70 (99,98) japanische Yen und 1,2074 (1,2090) Schweizer Franken festgelegt. In London wurde der Preis für die Feinunze Gold am Nachmittag mit 1736,75 (Vortag: 1732,00) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 42 790,00 Euro (42 840,00) Euro.