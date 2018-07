Islamabad (dpa) - Bei einem Feuer in einer pakistanischen Textilfabrik sind mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen. Weitere Todesopfer werden befürchtet, teilte die Polizei mit. Es habe in dem dreistöckigen Gebäude nicht ausreichend Notausgänge gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer war Am Abend in der Fabrik in der pakistanischen Wirtschaftsmetropole Karatschi ausgebrochen. Etwa 35 Arbeiter konnten sich in Sicherheit bringen, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.