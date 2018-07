Dubai (dpa) - Militante Islamisten haben nach Medienberichten das US-Konsulat im libyschen Bengasi angegriffen. Wie der arabische Nachrichtensender Al-Arabija meldet, beschossen sie das Gebäude mit Panzerfäusten und versuchten, es in Brand zu setzen. Auslöser der Proteste ist ein von in den USA lebenden koptischen Christen produzierter Film, in dem nach Ansicht der Islamisten der Prophet Mohammed verunglimpft wird. Zuvor war es bereits in Kairo vor der US-Botschaft zu heftigen Protesten aufgebrachter Islamisten gekommen.

