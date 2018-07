Karlsruhe (dpa) - Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden: Der ESM kann starten - verfolgen Sie die Entwicklungen im dpa-Live-Ticker.

(10:17) +++ Es müsse sichergestellt werden, dass die Haftung Deutschlands auf die vereinbarten 190 Milliarden Euro beschränkt bleibe, sagte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle. +++

(10:15) +++ Das Bundesverfassungsgericht hat den Beitritt Deutschlands zum permanenten Euro-Rettungsschirm ESM unter Vorbehalten genehmigt. +++

(09:55) +++ Das hoch verschuldete Griechenland soll nach Ansicht von Barroso den Euro behalten. +++

(09:51) +++ Barroso schlägt die Fortentwicklung der Europäischen Union zu einem «Staatenbund der Nationalstaaten» vor. +++

(09:37) +++ Alle Banken in den 17 Euro-Ländern sollen künftig einer mächtigen europäischen Bankenaufsicht unterliegen. Aus Deutschland gibt es Kritik an den Plänen. Die Bundesregierung glaubt, dass der Starttermin Januar 2013 nicht zu schaffen ist und fordert, die Aufsicht auf große Banken zu begrenzen. Die Pläne müssen von allen 27 Ländern einstimmig angenommen werden. +++

(09:35) +++ EU-Kommission schlägt zentrale Bankenaufsicht vor +++

(09:33) +++ Vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ist der deutsche Aktienmarkt freundlich gestartet. Der Dax gewann in den ersten Minuten 0,22 Prozent auf 7326 Punkte. +++

(09:28) +++ EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso hat die europäischen Regierungschefs zu Disziplin und Geschlossenheit im Kampf gegen die Finanz- und Schuldenkrise aufgefordert: «Europa braucht eine neue Richtung, Europa braucht neues Denken.» +++

(09:24) +++ Die Kontrolleure der Geldgeber fordern von der griechischen Regierung weitere radikale Änderungen im Arbeitsrecht, bei Renten und Entlassungen im Staatswesen: Rentenalter von 65 auf 67 Jahre erhöhen, Sechs-Tage-Woche wieder einführen, bis zu 13 Stunden am Tag arbeiten, Kündigungsfristen und Abfindungen halbieren, Stellen Abbau im staatlichen Bereich. +++

(09:15) +++ Unmittelbar nach Beginn des Schuljahres in Griechenland sind am Mittwoch die Volksschullehrer in einen eintägigen Streik getreten. Sie protestieren damit gegen weitere Gehaltskürzungen als Folge des Sparpakets. +++

(08:09) +++ Präsident Andreas Voßkuhle trifft am Bundesverfassungsgericht ein. +++

(08:01) +++ EU-Kommissar Günther Oettinger: «Ich baue darauf, dass die Rechtsgrundlagen des ESM mit dem Grundgesetz vereinbar sind.» +++



(07:46) +++ Das Ja vieler Abgeordneter zum permanenten Euro-Rettungsschirm ist nach Einschätzung der Linken-Vorsitzenden Katja Kipping unter Fraktionszwang zustande gekommen. +++



(07:30) +++ Die frühere Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) hat unmittelbar vor der Entscheidung über die Massenklage gegen den ESM vor einem Machtverlust des Bundestages gewarnt. +++



(07:08) +++ Die Linkspartei hofft darauf, dass das Bundesverfassungsgericht ESM und Fiskalpakt zumindest teilweise stoppt. «Das ist ein kalter Putsch gegen das Grundgesetz, und das darf so nicht durchgehen», sagte die stellvertretende Parteivorsitzende Sahra Wagenknecht. +++



(06:39) +++ Um 10.00 Uhr will das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung über den Euro-Rettungsschirm ESM und den europäischen Fiskalpakt verkünden. +++