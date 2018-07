Hannover (dpa) - Der Fall ist in Deutschland einmalig: In Hannover hat ein Elternpaar aus dem Sauerland seinem kranken Sohn Lungenteile gespendet und ihm damit das Leben gerettet. Die mehrstündige Operation des heute Zwölfjährigen war im April in der Medizinischen Hochschule Hannover erfolgreich vorgenommen worden. 15 Chirurgen waren beteiligt. Es handelt sich laut Klinik um die deutschlandweit erste Lungen-Lebendtransplantation von zwei Spendern. Der Junge war an Mukoviszidose erkrankt.

