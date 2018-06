Köln (dpa) - Mit Internet-Werbung wird in diesem Jahr so viel Geld verdient wie nie zuvor. Die Branche erwartet in Deutschland ein Bruttovolumen - also ohne Rabatte und andere Abschläge - von 6,44 Milliarden Euro.

Dies teilte der Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) am Mittwoch zum Auftakt der Fachmesse dmexco in Köln mit. Das Gremium korrigierte damit seine Wachstumsprognose aus dem Frühjahr von 11 auf 12 Prozent. Online hat bereits einen Anteil von 22 Prozent am gesamten Werbegeschäft in Deutschland. Vor zwei Jahren waren es etwa 19 Prozent.

Die Internet-Werbung sei weiterhin die am stärksten wachsende Säule im Medienbereich, sagte OVK-Vorsitzender Paul Mudter der Nachrichtenagentur dpa. «Das bedeutet eine Stärkung der gesamten Branche und zeigt die Entwicklung hin zur Digitalisierung in der Werbung.» Der Verband erwarte, dass dies so bleiben werde. «Die Online-Werbung kann sich zwar nicht von der konjunkturellen Entwicklung abkoppeln, wird aber in den nächsten Jahren weiter am stärksten wachsen.»

Auf der dmexco zeigen 578 Aussteller am Mittwoch und Donnerstag ihre Angebote für die werbetreibende Wirtschaft. Zu den in der Branche besonders intensiv diskutierten Trends gehört das datengetriebene Online-Marketing (Data Driven Marketing), bei dem aus der Analyse des Verhaltens von Internet-Nutzern anonymisierte, aber ziemlich detaillierte Profile ermittelt werden.

Die werbetreibende Wirtschaft erwartet, dass ihre Kampagnen besonders wirksam sind, wenn sie ihre Zielgruppen möglichst präzise und ohne Streuverlust erreichen kann. Inzwischen hat sich bereits ein Handel mit solchen Nutzerprofilen entwickelt. Weitere Trends sind die Möglichkeiten von Werbung in Sozialen Netzwerken und auf mobilen Geräten.

