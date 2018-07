Bonn (dpa) - In Deutschland geht ein neues Katastrophen- und Gefahrenwarnsystem an den Start. Neben Radio oder Fernsehen soll das System die Bevölkerung auch über Rauchmelder, Handys oder Internet alarmieren. Das teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Uedem am Niederrhein mit. Ende nächsten Jahres bekämen bundesweit alle Lagezentren der Länder eigene Sende- und Empfangsanlagen. Der Ausbau des Netzes sei aber Ländersache. Kosten und Zeitraum des Ausbaus seien nicht absehbar.

