Mogadischu (dpa) - Nur zwei Tage nach seiner Wahl zum neuen Präsidenten Somalias ist Hassan Sheikh Mohamud knapp einem Attentat entgangen. Vor einem Hotel in der Hauptstadt Mogadischu, in dem das frisch vereidigte Staatsoberhaupt eine Pressekonferenz gab, seien zwei Bomben explodiert. Das berichtete die kenianische Zeitung «The Standard». In der Nähe des Eingangs seien zwei Leichen entdeckt worden. Bei einem der Toten soll es sich um den Selbstmordattentäter handeln. Mohamud blieb unverletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.