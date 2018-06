Köln (SID) - Der Titelhamster ist wieder unterwegs: Langstrecklerin Sabrina Mockenhaupt will am Sonntag zum 34. Mal deutsche Meisterin in der Leichtathletik werden. Die 31-Jährige von der LG Sieg ist im baden-württembergischen Nagold Favoritin bei der 10-km-Straßenlauf-DM.

"Natürlich möchte ich versuchen, meinen Titel zu verteidigen. Genau drei Wochen später werde ich dann bei der Halbmarathon-WM in Kawarna (Bulgarien) nochmals im Nationaltrikot an den Start stehen. Auf diesen Einsatz freue ich mich wahnsinnig", sagt die nur die 1,55 m große "Rennmaus" auf ihrer Homepage sabrina.mockenhaupt.de.

Mockenhaupt, Ende Juni Fünfte der EM über 10.000 m, muss eine Entscheidung noch treffen: "Mit welchem Marathon ich das Jahr 2012 beenden werde." Grundsätzlich fühle sie sich im Training wieder "ungemein motiviert", nachdem sie nach Platz 17 bei Olympia in London "in ein kleines Loch gefallen" sei.