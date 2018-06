Bengasi (AFP) Bewaffnete Demonstranten haben am Dienstag in Bengasi nach Angaben des libyschen Innenministeriums das dortige US-Konsulat angegriffen. Eine Quelle der US-Botschaft in der Hauptstadt Tripolis bestätigte den Angriff. Ihr Protest richtete sich nach Angaben von Augenzeugen ebenso wie ein ähnlicher Angriff auf die US-Botschaft in Kairo kurz zuvor gegen einen angeblich in den USA produzierten islamfeindlichen Film.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.