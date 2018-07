FC Bayern erstmals auf Platz zwei in der UEFA-Rangliste

München (dpa) - Eine Woche vor dem Start in die neue Saison der Champions League hat der FC Bayern München erstmals Platz zwei in der EFA-Rangliste erobert. Mit 114,865 Punkten steht allein der FC Barcelona (134,690) vor dem deutschen Fußball-Rekordmeister, teilten die Münchner am Mittwoch auf ihrer Homepage mit.

Maurer Zweite über 10 Kilometer bei Freiwasser-EM

Piombino/Italien (dpa) - Nach Andreas Waschburger hat auch Angela Maurer bei den Freiwasser-Europameisterschaften in Piombino über zehn Kilometer die Silbermedaille gewonnen. Die Olympia-Fünfte aus Mainz lag am Mittwoch vor der italienischen Küste 1,4 Sekunden hinter Italiens Lokalmatadorin Martina Grimaldi, die in London Olympia-Bronze geholt hatte. Der Saarbrücker Waschburger musste im Männer-Rennen über die olympische Distanz nur den Russen Kiril Abrossimow ziehen lassen.

Tabellenführer Füchse Berlin patzt - Kiel siegt

Hamburg (dpa) - Trotz eines unerwarteten Punktverlustes hat Champions League-Teilnehmer Füchse Berlin die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga der Männer behauptet. Die Hauptstädter kamen am Mittwochabend vor heimischer Kulisse über ein 27:27 (15:16) gegen MT Melsungen nicht hinaus und führen das Klassement nunmehr mit 9:1-Punkten vor den spielfreien Rhein-Neckar-Löwen (8:0) an. Tabellendritter ist Titelverteidiger THW Kiel (6:0), der Aufsteiger GWD Minden mit 37:26 (15:10) abfertigte und seit 40 Bundesligaspielen ungeschlagen ist.

Leipziger Handballerinnen mit Kantersieg über Trier Tabellenführer

Trier (dpa) - Zweites Pflichtspiel, zweiter Sieg. Die Handballerinnen des HC Leipzig haben sich am Mittwoch in der Bundesliga der Frauen auswärts bei der DJK/MJC Trier souverän durchgesetzt. Das Team von Trainer Stefan Madsen gewann in der Arena Trier deutlich mit 40:24 (18:8). Durch den Sieg übernimmt der HCL die Tabellenführung.

Mona Barthel im Viertelfinale von Québec - Beck ausgeschieden

Québec (dpa) - Tennisspielerin Mona Barthel hat das Viertelfinale beim Hartplatz-Turnier im kanadischen Québec erreicht. Die 22-Jährige aus Neumünster setzte sich am Mittwoch mit 6:2, 6:1 gegen Petra Rampre aus Slowenien durch. Ausgeschieden ist dagegen Annika Beck. Die Leverkusenerin verlor gegen die Französin Kristina Mladenovic mit 6:4, 4:6, 3:6.