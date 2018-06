Hamburg (dpa) - Ein Jahr vor der Bundestagswahl ist die Union weiter im Umfragehoch. Im wöchentlichen Wahltrend des Instituts Forsa für den «Stern» und RTL kommen CDU und CSU zum dritten Mal in Folge auf 39 Prozent. Das ist ihr bester Wert seit vier Jahren.

Für die Fortsetzung einer schwarz-gelben Regierungskoalition würde es aber dennoch nicht reichen. Die FDP liegt der Umfrage zufolge mit vier Prozent unverändert unter der Fünf-Prozent-Hürde. Gemeinsam kämen Union und FDP nur auf 43 Prozent.

Auch Rot-Grün hat in der Wählerstimmung derzeit keine Mehrheit: Wie in der Vorwoche wollen 26 Prozent der SPD ihre Stimme geben, 13 Prozent den Grünen. Zusammen sind sie damit gerade so stark wie die Union.

Etwas verbessern kann sich die Linke, die um 1 Punkt auf 8 Prozent steigt. Die Piraten büßen bei den Wählern weiter Vertrauen ein. Sie fallen um 1 Punkt auf 6 Prozent, ihren niedrigsten Wert seit einem halben Jahr.