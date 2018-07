Piombino (SID) - Knapp fünf Wochen nach seinem silbernen Olympiarennen im Londoner Hyde Park ist Rekordweltmeister Thomas Lurz bei der Freiwasser-EM in der Toskana an einer Medaille vorbeigeschwommen. Der 32-Jährige kam über zehn Kilometer lediglich als Zehnter ins Ziel. Für den Würzburger sprang der Olympia-Achte Andreas Waschburger in die Bresche. Der Saarbrücker gewann nach 1:57:48,2 Stunden 1,4 Sekunden hinter dem russischen Überraschungssieger Kirill Abrosimow Silber. Dritter wurde der Italiener Nicola Bolzonello.

Bis 250 m vor dem Ziel lag Lurz zusammen mit Waschburger bei hohen Wellen und einer Wassertemperatur von 24 Grad auf Platz zwei. "Dann hat er sich an einer Boje verhakt", berichtete Bundestrainer Stefan Lurz und resümierte: "Nach Olympia ist die Luft raus, der Körper braucht eine Pause." Am Ende lag der zehnmalige Weltmeister 12,7 Sekunden hinter dem Sieger. Den siebten Platz belegte Christian Reichert (Wiesbaden).

Für Waschburger war es die erste internationale Medaille. "Das ist ein tolles Ergebnis, ich hoffe, es gibt ihm Auftrieb für die neue Saison", sagte Stefan Lurz. Sein Bruder und Waschburger starten auch am Donnerstag im Teamwettbewerb über 5 km zusammen mit der Olympia-Dritten Angela Maurer. Die Mainzerin ging am Mittwochmittag vor Piombino zunächst noch über 10 km ins Wasser.