Magdeburg (dpa) - Der Chef des Verfassungsschutzes in Sachsen-Anhalt, Volker Limburg, gibt seinen Posten auf. Seiner Bitte um Versetzung in den Ruhestand sei entsprochen worden, teilte das Innenministerium in Magdeburg mit.

Über die Gründe machte eine Sprecherin zunächst keine Angaben. Offenkundig zieht Limburg Konsequenzen aus einer Panne mit einer Akte des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) über das NSU-Mitglied Uwe Mundlos. Sie war am Mittwoch in Magdeburg erst wiedergefunden worden, nachdem der MAD im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages eingeräumt hatte, eine solche Akte 1995 angelegt und nach Sachsen-Anhalt geschickt zu haben.

Dem rechtsextremen Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) werden zehn Morde vorgeworfen. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sind tot, das dritte Mitglied Beate Zschäpe sitzt in Untersuchungshaft.