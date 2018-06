Dresden (SID) - Angreifer Mickael Poté vom Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden steht für das Duell mit dem SV Sandhausen am Samstag (13.00 Uhr/Sky und Liga total!) zur Verfügung. Der 27-Jährige hatte am vergangenen Freitag bei einem Zusammenprall im Training einen Bänderanriss erlitten, zudem wurde die Syndesmose überdehnt. Am Donnerstag kehrte er ins Mannschaftstraining zurück. Dynamos bester Stürmer erzielte in den ersten vier Spielen vier Treffer und führt die Torjägerliste der 2. Liga an.