Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach will den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Stürmer Mike Hanke verlängern. "Wir befinden uns in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung. Er hat in den vergangenen anderthalb Jahren gezeigt, dass er ein wichtiger Spieler für uns ist", sagte Sportdirektor Max Eberl.

Hanke (28) hatte zuletzt signalisiert, dass er bereit sei, seinen Vertrag zu verlängern. Allerdings ist der Angreifer derzeit bei Trainer Lucien Favre nur zweite Wahl.