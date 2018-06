Köln (SID) - Der ehemalige Hallen-Vizeeuropameister Nils Winter aus Buxtehude hat seine Karriere beendet. Der 35-Jährige, der in diesem Jahr noch einmal über acht Meter (8,03) gesprungen war und sich für die EM in Helsinki qualifiziert (Platz 22) hatte, war bei der Hallen-EM 2009 in Turin hinter Europarekordler Sebastian Bayer (Hamburg/8,71) mit 8,22 m zur Silbermedaille gesprungen.