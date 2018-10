New York (dpa) - Unterwäschemodel Adriana Lima (31) hat ihr zweites Kind bekommen. Über Twitter informierten sie und ihr Mann, der Basketballspieler Marko Jaric, über die Geburt von Töchterchen Sienna. «Marko und ich sind überglücklich, Sienna in unserer Familie willkommen zu heißen», twitterte Lima am Donnerstag.

Ihre erste Tochter, die zweieinhalbjährige Valentina, freue sich schon darauf, eine große Schwester zu werden, ergänzte das Model.

Im März hatte Lima bekanntgegeben, wieder schwanger zu sein. Die Brasilianerin ist seit dreieinhalb Jahren mit dem früheren NBA-Spieler Jaric verheiratet. Lima arbeitet unter anderem für den Dessous-Hersteller Victoria's Secret.

Limas Twitter-Nachrichten