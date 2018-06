Berlin (dpa) - Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit hat trotz der massiven Probleme beim Flughafenbau einen Rücktritt vom Amt des Aufsichtsratschefs abgelehnt. Verantwortung wahrnehmen heiße aber nicht, die Brocken hinzuschmeißen, sagte Wowereit in einer Regierungserklärung. Er werde weiterhin seine Verantwortung als Aufsichtsratschef wahrnehmen. Nach der dritten Terminverschiebung soll der neue Flughafen in Schönefeld nun im Oktober 2013 in Betrieb gehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.