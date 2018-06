New York (dpa) - In schwarzem Blazer und goldenen Stöckelschuhen hat sich Hollywood-Schauspielerin Katie Holmes (33) am Mittwoch bei der New Yorker Fashion Week zum ersten Mal als Modedesignerin präsentiert.

Auf weißen Kisten stehende Models zeigten eine fröhlich-bunte Frühjahrskollektion, die Holmes gemeinsam mit ihrer Stylistin Jeanne Yang entworfen hat. Bei der mit Spannung erwarteten Präsentation überzeugte Holmes unter anderem mit einem gelben Kleid mit Blumenaufdruck, einem blauen Kleid mit schwarzen breiten Trägern und einer kurzen roten Hose in Kombination mit einem tief ausgeschnittenen gelben Oberteil Kritiker und Publikum.

Die Schauspielerin und ihre Stylistin hatten das Label «Holmes & Yang» bereits 2009 gegründet, sich aber erst in diesem Jahr für eine Präsentation bei einer Modewoche entschieden. Die Vorstellung der Modelinie war einer der ersten öffentlichen Auftritte von Holmes nach Bekanntwerden ihrer Trennung von Hollywood-Schauspieler Tom Cruise im Juni. Der Zugang zu der Präsentation war allerdings nur sehr wenigen ausgesuchten Modejournalisten und Einkäufern vorbehalten. Holmes und Cruise waren knapp sechs Jahre verheiratet gewesen und haben eine gemeinsame Tochter.

