New York (dpa) - In schwarzem Blazer und goldenen Stöckelschuhen hat sich Hollywood-Schauspielerin Katie Holmes bei der New Yorker Fashion Week zum ersten Mal als Modedesignerin präsentiert. Auf weißen Kisten stehende Models zeigten eine fröhlich-bunte Frühjahrskollektion, die Holmes gemeinsam mit ihrer Stylistin Jeanne Yang entworfen hat. Die Vorstellung der Modelinie war einer der ersten öffentlichen Auftritte von Holmes nach Bekanntwerden ihrer Trennung von Hollywood-Schauspieler Tom Cruise im Juni.

