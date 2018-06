Kairo (dpa) - In Ägypten dauern die Proteste gegen ein islamfeindliches Video vor der US-Botschaft in Kairo an. Im Jemen versuchten gewalttätige Demonstranten, die US-Botschaft zu stürmen. Nach dem tödlichen Angriff auf Amerikas Botschafter in Libyen sind in den USA Spekulationen über eine Verwicklung des Terrornetzwerkes Al-Kaida laut geworden.

