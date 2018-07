Fukushima (dpa) - Seiji Sugeno lässt seinen Blick über die saftig grünen Reisfelder schweifen. Mit der rechten Hand streicht er über die reifen Rispen, in der Linken hält er einen Geigerzähler.

Für einen Moment strahlen die Augen des Japaners: «Wir hängen an diesem Land, verstehen Sie, was ich meine? Das ist guter Boden, schon unsere Großeltern haben hier hart gearbeitet und Gemüse und Reis angebaut.» Dann wird seine Miene ernst. Der Geigerzähler schlägt auf 1,3 Mikrosievert aus. «Ziemlich hoch», sagt der Biobauer betrübt. Der Grenzwert liegt bei 3,8. Die Werte in den Reispflanzen selbst seien jedoch unbedenklich, beteuert er. In diesen Tagen holen Sugeno und seine Kollegen den Reis auf ihren Feldern ein. Die zweite Erntesaison seit der verheerenden Katastrophe im nur rund 50 Kilometer von seinem Heimatort Nihonmatsu entfernten Atomkraftwerk Fukushima Daiichi.

Doch Sugeno weiß, dass er seinen Reis kaum los werden wird. Da helfen auch alle seine Beteuerungen nichts, dass der Reis nachweislich sicher ist. Denn auch eineinhalb Jahre nach dem GAU in Folge des Erdbebens und Tsunamis haben viele Verbraucher weiter Angst vor Lebensmitteln aus Fukushima. Als Folge der Katastrophe fordert die Mehrheit der Japaner einen kompletten Ausstieg aus der Atomkraft. Auch Bauer Sugeno. Der Druck wurde so groß, dass die Regierung nun umschwenkt: Die am Freitag verkündete neue Energiepolitik sieht den Ausstieg aus der Atomkraft in den «2030er Jahren» vor - also irgendwann zwischen 2030 und 2040. Sugeno und andere Atomkraftgegner hätten am liebsten den sofortigen Ausstieg. Trotzdem stellt dieser Beschluss für Japan, das jahrzehntelang stramm auf Atomkurs war, einen bedeutenden Wandel in der Energiepolitik des Landes dar.

«Wir haben hier immer noch 160 000 Menschen, die nicht nach Hause können, die keine Arbeit haben und nicht wissen, wie sie weiterleben können», erzählt Sugeno. Dass die Regierung nach der zwischenzeitlichen Abschaltung aller Atomkraftwerke zu Wartungsarbeiten kürzlich wieder zwei Reaktoren angefahren hat, findet er «unmöglich». Schließlich seien die Folgen von Fukushima noch längst nicht beseitigt. Der Biobauer im Ort Nihonmatsu erlebt dies am eigenen Leib. Verzweifelt kämpft er ums Überleben, pflügt und pflügt die Äcker, weil dies helfe, die Werte im Boden zu senken.

Er streut Siedesteine, die Strahlen absorbieren sollen und misst unablässig die Werte. Der Biobauer kooperiert dabei eng mit Forschern der Universität Niigata, studiert komplizierte Messtabellen, fertigt selbst Strahlenkarten an, organisiert Messinstrumente - doch es hilft alles nichts. Die meisten Verbraucher sind misstrauisch. Aus diesem Grund soll in diesem Jahr in Fukushima nicht nur stichprobenweise, sondern jeder einzelne Sack Reis auf Strahlen untersucht werden.

Zu der Angst trügen auch die Medien bei, die mit einseitigen Berichten über vereinzelte Funde an hohen Werten den falschen Eindruck vermittelten, ganz Fukushima sei hochgradig verseucht, klagt Sugeno. «Natürlich kann ich von Müttern nicht erwarten, dass sie unsere Produkte aus Fukushima essen. Ich wünschte mir aber, dass die Menschen die ganze Wahrheit erfahren, wenn in Produkten eben keine Strahlen gemessen wurden und dass wir Bauern ungeachtet all unserer Mühen am Ende dann trotzdem nichts verkaufen können», seufzt er.

Immer mehr seiner Kollegen geben ihren einsamen Kampf auf. Wer in der Provinz Fukushima heute übers Land fährt, sieht immer mehr Nassreisfelder brach liegen. Aufgegeben von verzweifelten Bauern, deren Familien seit Generationen von den Böden lebten, nach dem GAU im AKW Fukushima aber einfach nicht mehr die Kraft haben, wie Sisyphus die Äcker zu bestellen, um am Ende auf der Ernte sitzen zu bleiben. Zwar bekommen sie Entschädigungszahlungen vom Atombetreiber Tepco, auch Biobauer Sugeno. Doch mit Geld sind die psychischen Folgen, die Erkenntnis, dass ihre Produkte trotz all der harten Arbeit stigmatisiert und gemieden werden, allein nicht zu heilen.

Jahrzehntelang haben die Japaner an die Beteuerungen des Staates und der Atomlobby von der Sicherheit der Atommeiler geglaubt. Das hat sich radikal geändert. Trotz der Widerstände der Atomlobby konnten auch die Politiker diesen Wandel im Bewusstsein der Bevölkerung nicht mehr ignorieren. Nun soll Japan atomfrei werden. Andererseits will Japan vorerst weitermachen mit der Wiederaufbereitung von Atombrennstäben. Für Kritiker ist das ein Widerspruch zum Ausstiegsbeschluss. Atomgegner wie Biobauer Sugeno können nur hoffen.