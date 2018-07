Berlin (dpa) - Die Apotheker in Deutschland sollen pro Jahr 310 Millionen Euro zusätzlich bekommen. So sollen sie für Dienste in der Nacht und an Sonn- und Feiertagen künftig besser bezahlt werden. Das soll 120 Millionen Euro kosten. Zudem soll eine Honoraranhebung bei der Abgabe von Arzneimitteln den Apothekern 190 Millionen Euro mehr bringen. Gesundheitsminister Daniel Bahr sagte der dpa, damit werde für die Menschen auf dem Land die Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit Arzneimitteln nachhaltig gestärkt.

