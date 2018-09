Miami (dpa) - Siemens sieht sich in den USA einer Klage gegenüber, in der es um Misshandlungen und Morddrohungen geht. Ein ehemaliger argentinischer Regierungsbeamter wirft dem Konzern vor, ihm einen Schlägertrupp auf den Hals gehetzt zu haben. Der Mann wollte nach eigenen Angaben im Jahr 2000 korrupte Machenschaften bei einem milliardenschweren Staatsauftrag öffentlich machen. Sein Chef und die argentinische Landesgesellschaft von Siemens hätten versucht, dies zu verhindern. Die Klage wurde in Miami eingereicht, von Siemens gibt es noch keine Stellungnahme.

