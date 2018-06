Teheran (dpa) - Im Anschluss an das Freitagsgebet in Teheran haben mehrere tausend Menschen gegen die USA und Israel demonstriert. Die Proteste gegen den bei YouTube veröffentlichten Mohammed-Schmähfilm blieben zunächst friedlich.

Die Menge rief Parolen wie «Hollywood ist zum Zentrum des Zionismus geworden» oder «Die USA und Israel werden untergehen, der Islam niemals».

Während des Freitagsgebet sagte Ayatollah Ahmad Dschannati, der Film sei ein weiterer verzweifelter Versuch der USA, den wachsenden Einfluss des Islams in der Welt zu stoppen. «Die Geschichte ändert sich in Richtung einer globalen Islamisierung.»

Die religiöse Führung des Irans verlangte von den USA, die Macher des anti-islamischen Schmähvideos zu bestrafen. «Wenn amerikanische Politiker es ehrlich meinen mit ihrer Behauptung, nichts mit diesem Film zu tun zu haben, dann müssen sie diejenigen bestrafen, die für dieses schwere, abstoßende Verbrechen verantwortlich sind», forderte Ajatollah Ali Chamenei nach Berichten staatlicher Medien vom Freitag.

«Die US-Regierung und die Zionisten sind die Hauptverdächtigen für dieses abscheuliche und im Rausch begangene Verbrechen, das die Herzen der Muslime weltweit gebrochen hat», wurde Chamenei weiter zitiert. Im Iran waren im Anschluss an die Freitagsgebete landesweit Proteste gegen die USA und Israel geplant.

Das Youtube-Video hat in den vergangenen Tagen gewaltsame anti-amerikanische Proteste in der islamischen Welt mit bislang acht Toten ausgelöst, unter ihnen der US-Botschafter in Libyen. In den auf Youtube veröffentlichten Sequenzen von «Innocence of Muslims» («Unschuld der Muslime») wird der Prophet als Mörder, Kinderschänder und Frauenheld dargestellt.

US-Außenministerin Hillary Clinton hatte den in den USA produzierten Film bereits am Donnerstag verurteilt. Er sei «abscheulich und verwerflich», sagte Clinton. Zugleich stellte sie klar, dass die US-Regierung «absolut nichts mit diesem Video zu tun hat». Auch Israel hat sich von Autor und Film distanziert.