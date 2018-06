Addis Abeba/Berlin (dpa) - Aufgebrachte Muslime haben die deutsche Botschaft in der sudanesischen Hauptstadt Khartum angegriffen und teilweise zerstört. Sie reagierten damit auf das Internet-Schmähvideo über den Propheten Mohammed.

Die wütende Menge versuchte, das Gebäude zu stürmen und legte Feuer. Demonstranten rissen die deutsche Flagge herunter und ersetzten sie nach einem Bericht des arabischen Fernsehsenders Al-Dschasira durch eine schwarze Fahne. Die Polizei setzte Tränengas ein und konnte die Angreifer mit Mühe abwehren.

Auch die britische Botschaft in Khartum wurde attackiert. Anschließend zogen mehrere hundert Demonstranten zur US-Botschaft der sudanesischen Hauptstadt. Bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften wurde nach Informationen des TV-Senders Al-Arabija eine Person getötet.

«Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Sicherheit», sagte Außenminister Guido Westerwelle in Berlin. Botschaftsangehörige seien nicht verletzt worden, dies habe ihm der deutsche Botschafter versichert. Er verurteilte das Schmähvideo gegen den Propheten Mohammed aufs Schärfste, machte aber klar, dass es die Angriffe keinesfalls rechtfertige. Vom Sudan verlangte der Minister, die Sicherheit der Botschaft und deren Integrität wiederherzustellen.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts hielt sich Botschafter Rolf Welberts zum Zeitpunkt der Angriffe nicht auf dem Gelände auf. Die Botschaft ist am Freitag normalerweise geschlossen.

Das Youtube-Video aus den USA hat anti-westliche Proteste in vielen islamischen Ländern mit mindestens zehn Toten ausgelöst. Ein Mensch kam am Freitag in der libanesischen Stadt Tripoli ums Leben. 25 Menschen wurden nach Angaben aus Sicherheitskreisen verletzt. Die Demonstranten griffen eine Filiale der US-Imbisskette KFC an und setzten sie in Brand. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA meldete, die Polizei habe in die Luft geschossen.

Kurz vor den Ausschreitungen war Papst Benedikt XVI. in der libanesischen Hauptstadt Beirut eingetroffen. Die Demonstranten in Tripoli riefen nach Berichten von Augenzeugen: «Wir wollen den Papst nicht» und «Keine Beleidigungen mehr».

In den auf Youtube veröffentlichten Sequenzen von «Innocence of Muslims» («Unschuld der Muslime») wird der Prophet als Mörder, Kinderschänder und Frauenheld dargestellt. Der Drahtzieher hinter dem islamfeindlichen Schmähvideo ist laut US-Medienberichten eine dunkle Figur mit kriminellem Hintergrund. Justizbeamte hätten bestätigt, dass es sich um Nakoula Basseley Nakoula handele, berichtet das Magazin «Time». Er bediene sich Decknamen und sei unter anderem wegen Bankbetrugs 2010 zu 21 Monaten Haft verurteilt worden.

Die «New York Times» bezeichnet Nakoula als «zwielichtigen Tankstellenbesitzer mit einer Geschichte von Festnahmen und geschäftlichen Pleiten». Er sei 55 Jahre alt und lebe gut 30 Kilometer südlich von Los Angeles.

Auf die Frage, ob er die Notwendigkeit sehe, deutsche Bürger als Reaktion auf die Unruhen aus den betroffenen Ländern zu holen, sagte Westerwelle, es sei wichtig, wachsam zu sein. Deutsche sollten nicht in die Nähe einer aufgebrachten Menge gehen. Nach der aktuellen Lagebeurteilung müssten die bestehenden Reisehinweise für die islamische Welt nicht verändert werden. Es gebe keinen Anlass, über eine Schließung von deutschen Botschaften zu spekulieren.

Westerwelle betonte, aus Protest gegen die Übergriffe sei der sudanesische Botschafter schon vor dem Sturm auf das Gebäude einbestellt worden. Man habe ihn «auf die Pflicht seiner Regierung zum Schutz diplomatischer Einrichtungen hingewiesen».

In Deutschland zeigten sich Muslime dagegen besonnen: Rund um die Freitagsgebete blieb es ruhig. In vielen Städten hatten Imame die Gläubigen zuvor zu Besonnenheit aufgerufen.

Die Muslime sollten die Provokation ignorieren und auf keinen Fall mit Gewalt darauf reagieren, sagte etwa der Vorsitzende der Islamischen Gemeinde im bayerischen Penzberg, Benjamin Idriz, der dpa. In seiner Freitagspredigt zitierte er den Propheten Mohammed, der über Menschen, die ihn geschmäht hatten, sagte: «Oh Herr, bestrafe sie nicht, denn sie haben meine Botschaft nicht erhalten.»

Die größte Berliner Moschee machte das Schmähvideo über den Propheten Mohammed spontan zum Thema des Freitagsgebets. «Der Imam hat sich kurzfristig entschieden, das Thema "Toleranz im Islam" in die Freitagspredigt aufzunehmen», sagte Cetin Ender, der Vorstandsvorsitzende der Neuköllner Sehitlik-Moschee, der dpa. Keine Auskunft der Behörden gab es zunächst zu der Behauptung der höchsten Behörde der sudanesischen Islamisten, an Berliner Moscheen seien beleidigende Mohammed-Cartoons gemalt worden.