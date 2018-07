Berlin (dpa) - Wütende Proteste in islamischen Ländern - besonnene Muslime in Deutschland: Rund um die Freitagsgebete in deutschen Moscheen ist es ruhig geblieben. In vielen Städten riefen Imame die Gläubigen zu Besonnenheit auf. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich warnte davor, Muslime durch eine Aufführung des Mohammed-Schmähfilms anzustacheln. Muslime in aller Welt sollten die Provokation ignorieren und auf keinen Fall mit Gewalt reagieren, sagte der Vorsitzende der Islamischen Gemeinde im bayerischen Penzberg, Benjamin Idriz, der dpa.

