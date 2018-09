Teheran (dpa) - Vor dem Freitagsgebet in der Islamischen Welt hat ein hochrangiger iranischer Religionsführer den USA wegen eines islamfeindlichen Films mit Vergeltung gedroht. Das Schmäh-Video über den Propheten Mohammed, das in mehreren Ländern wütende Proteste ausgelöst hatte, sei «ein teuflischer Akt», sagte Ajatollah Nouri Hamedani laut iranischer Nachrichtenagentur Ilna. Es wird befürchtet, dass die antiamerikanischen Proteste nach dem Freitagsgebet einen neuen Höhepunkt erreichen. In der Nacht auf Mittwoch war in Libyen beim Angriff auf die US-Vertretung der Botschafter getötet worden.

