New York (dpa) - Eine zuvor als Türstopper verwendete chinesische Vase hat bei einer Auktion in New York mehr als 1,3 Millionen Dollar eingebracht. Die blau-weiße Vase aus der Ming-Dynastie sei seit Jahrzehnten im Besitz einer Familie auf Long Island bei New York gewesen, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Weil die Besitzer nicht wussten, dass die Vase wertvoll ist, stellte die Familie sie auf einen hölzernen Sockel und benutzte sie als Türstopper. Trotzdem sei die Antiquität sei in einem guten Zustand gewesen, hieß es.

