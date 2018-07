Berlin (dpa) - Mehr als hundert Jahre nach dem Tod des legendären US-Schriftstellers Mark Twain (1835-1910) erscheinen seine Memoiren jetzt auch in Deutschland.

Der Berliner Aufbau Verlag gab am Donnerstagabend einen ersten Einblick in das fast 800 Seiten starke Werk «Meine geheime Autobiographie». In den USA sind die posthum veröffentlichten Erinnerungen seit langem ein Bestseller.

Mark Twain, der mit den Jugendbüchern «Tom Sawyer» und «Huckleberry Finn» Literaturgeschichte schrieb, hatte verfügt, seine Autobiografie erst 100 Jahre nach seinem Tod zu veröffentlichen. Sie solle «so frank und frei und schamlos wie ein Liebesbrief» sein können.

Der Schriftsteller und Schauspieler Harry Rowohlt las am Donnerstag beim Aufbau Verlag Auszüge aus dem mit Spannung erwarteten Werk. Twain erzählt darin anrührend und humorvoll viele persönliche Erlebnisse, geht aber vor allem mit der amerikanischen Gesellschaft scharf ins Gericht.

So sind die US-Kriegssoldaten für ihn «uniformierte Meuchelmörder». Und die Gier an der Wall Street überziehe das Land mit einem «Pesthauch», der mehr als hundert Jahre nicht weichen werde, schrieb er.

In den USA war das Buch 2010 zum 100. Todestag Mark Twains erschienen. In Deutschland soll es mit einer Startauflage von 30 000 Stück auf den Markt kommen.