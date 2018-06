Nizza (SID) - Der französische Olympiasieger Clément Lefert hat mit 24 Jahren seine Schwimm-Karriere beendet, um sich auf sein Studium der Finanz-Wissenschaften zu konzentrieren. "Ich möchte in einem Beruf arbeiten, den ich mag, und nicht in einem, den ich nach meiner Schwimm-Karriere annehmen muss", sagte Lefert. Der Erfolg bei den Olympischen Spielen in London, wo er Staffelgold über 4x100 m Freistil und Silber über 4x200 gewann, seien für ihn die Chance, "auf einem Höhepunkt" abzutreten.