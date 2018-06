Hamburg (dpa) - Mensch, Mayer! Mit seiner besten Davis-Cup-Leistung hat Florian Mayer das deutsche Tennis-Team vor einem beinah aussichtslosen Rückstand im Abstiegsspiel gegen Australien bewahrt.

Der Bayreuther sorgte am Auftakttag in Hamburg mit 7:5, 6:3, 6:2 gegen Altmeister Lleyton Hewitt für den 1:1-Zwischenstand und zeigte dabei bisher nicht gekannte Qualitäten als Führungsspieler.

Mayer stand unter zusätzlichem Druck, nachdem Cedrik-Marcel Stebe zum Start der Relegationspartie am Freitag in Hamburg verloren hatte. Der Youngster unterlag Bernard Tomic 6:2, 3:6, 4:6, 6:7 (4:7). «Klar stand ich unter Druck. Cedrik hat blöd verloren, ich musste das 1:1 holen», sagte Mayer. «Ich bin natürlich sehr erleichtert und freue mich, dass Florian hervorragend gespielt hat», sagte der deutsche Teamchef Patrik Kühnen.

Große Bedeutung hat nun das Doppel an diesem Samstag (14.00 Uhr/Einsfestival). Dabei treffen Philipp Petzschner und Benjamin Becker auf Hewitt und Chris Guccione. Die Entscheidung, welches Team im kommenden Jahr der Weltgruppe der besten 16 Nationen angehört, fällt erst in den abschließenden Einzeln am Sonntag.

Nach zuletzt vier Niederlagen im Davis Cup drohte Mayer im ersten Satz gegen Hewitt erst einmal in Rückstand zu geraten. Der 31 Jahre alte frühere Weltranglisten-Erste schlug bei einer 5:4-Führung zum Gewinn des ersten Satzes auf. Doch Mayer gelang auch dank eines spektakulären Rückhand-Passierballs das Rebreak zum 5:5, wenig später brachte er sogar den Satzgewinn unter Dach und Fach.

Und das im Wortsinn: Angesichts der herbstlichen Bedingungen war das Dach über dem Center Court am Rothenbaum für das zweite Einzel geschlossen worden. Die rund 3500 Zuschauer ließen sich von der Kälte nicht frustrieren und feuerten Mayer an. Der Weltranglisten-25., hinter dem nicht nominierten Philipp Kohlschreiber und dem pausierenden Tommy Haas eigentlich nur die Nummer drei, setzte die Unterstützung auf dem langsamen Sandplatz um. «Der erste Satz war sehr umkämpft. Danach habe ich mich locker und frei gespielt und sehr gutes Tennis gezeigt. Das waren meine Bedingungen», sagte Mayer.

Auch ein Aufschlagverlust im zweiten Satz beirrte den 28-Jährigen nicht, vor den Augen von Verbandschef Karl-Georg Altenburg startete er in den dritten Durchgang sofort mit einem weiteren Break. Vor der Partie hatte er sich in der «Süddeutschen Zeitung» (Freitag) noch enttäuscht von Altenburg gezeigt. Der Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB) hatte zuletzt angeregt, nur Olympia-Starter auch für den Davis Cup zu nominieren. Mayer hatte wie Kohlschreiber und Haas in London gefehlt und fühlt sich dafür zu Unrecht kritisiert.

Aus dem fernen Amerika hatte sich vor dem ersten Aufschlag Haas gemeldet. «Here we go Jungs, heute gehts wieder für Deutschland. Drücke euch die Daumen, come on!!!!», twitterte der Routinier in Richtung seiner Geburtsstadt.

Zunächst lief auch für Stebe bei seinem zweiten Davis-Cup-Einsatz alles gut. Der 21-Jährige, momentan nur auf Platz 127 der Weltrangliste notierte Linkshänder holte den ersten Durchgang - auch dank der Fehler von Tomic. Allerdings setzte sich ab dem zweiten Satz das druckvollere Spiel des Weltranglisten-42. durch.

Der einstige Davis-Cup-Sieger Michael Stich meinte, Stebe habe selbst zu wenig die Initiative ergriffen und urteilte: «Kämpfen allein reicht nicht.» Dazu meinte Stebe mit Blick auf Kühle, Wind und etwas Niesel: «Bei den Bedingungen ist nicht viel zu holen. Der Ball war schwer, man konnte kaum Druck machen.» Wetterfest zeigten sich australische Fans, die Tomic zur Mittagsstunde bei 15 Grad in T-Shirt, kurzer Hose und Badelatschen anfeuerten.

