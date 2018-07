Foxborough (SID) - Sebastian Vollmer vom dreimaligen Super-Bowl-Champion New England Patriots bangt vor dem zweiten Spieltag der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL um seinen Einsatz. Der Tackle aus Kaarst droht am Sonntag im ersten Heimspiel der Saison gegen die Arizona Cardinals wegen Rückenproblemen auszufallen. Am vergangenen Wochenende hatte Vollmer zum Auftakt der neuen Spielzeit bei den Tennessee Titans (34:13) in der Startformation der Pats gestanden.