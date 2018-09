Berlin (dpa) - Der FC Bayern marschiert in der Fußball-Bundesliga weiter vorneweg. Der Rekordmeister aus München feierte beim glanzlosen 3:1 (2:0) gegen den FSV Mainz 05 den dritten Sieg im dritten Saisonspiel und behauptete damit die Tabellenführung.

In starker Form nach der Länderspielpause präsentierte sich auch Meister Borussia Dortmund, der Bayer Leverkusen 3:0 (2:0) bezwang und mit 7 Punkten voll im Soll ist. Hannover 96 kämpfte Werder Bremen in einem spektakulären Nordderby mit 3:2 (2:1) nieder und bleibt ganz oben dran.

Eine Enttäuschung setzte es für Borussia Mönchengladbach beim 2:3 (1:2) im eigenen Stadion gegen den 1. FC Nürnberg. Der VfB Stuttgart musste sich gegen Fortuna Düsseldorf mit einem 0:0 begnügen, fuhr aber immerhin den ersten Punkt der Saison ein. Bereits am Freitag hatten sich der FC Augsburg und der VfL Wolfsburg torlos getrennt.

Nicht lange auf Tore warten mussten die 71 000 Zuschauer in München. Schon in der 2. Minute stellte Neuzugang Mario Mandzukic mit seinem dritten Saisontor die Weichen für die Bayern, bei denen 40-Millionen-Neuzugang Javier Martínez erneut erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. «Er befindet sich noch in der Eingewöhnungsphase», erklärte Trainer Jupp Heynckes, dem Arjen Robben und Franck Ribery fehlten. Beide klagten über Muskelprobleme.

Doch die von Sturmsorgen geplagten Mainzer machten es den Bayern zunächst leicht. Bastian Schweinsteiger traf per Kopf schon nach zwölf Minuten auf 2:0. Danach wollten die Gastgeber Kraft für den Champions-League-Auftakt gegen den FC Valencia am Mittwoch sparen. Adam Szalai bestrafte mit seinem Elfmetertor (59.) den Schongang der Münchner. In der Nachspielzeit machte Toni Kroos aber alles klar.

Bereits am Dienstag steigen die Dortmunder in die Königsklasse ein. Unter den Augen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die mit ihrem Stadionbesuch für die Integrationskampagne «Geh Deinen Weg» warb, gelang Jürgen Klopps Team eine starke Generalprobe. Mats Hummels (29.), Jakub Blaszczykowski (39.) und Robert Lewandowski (78.) verlängerten mit ihren Treffern die Serie des Titelverteidigers auf 31 Bundesligaspiele ohne Niederlage. Die Leverkusener bleiben damit vorerst im grauen Mittelfeld.

Spannender war es zwischen Gladbach und Nürnberg. Timm Klose (17.) und Timmy Simons (25.) brachten die Franken mit 2:0 in Führung, doch die Hausherren bewiesen Moral. Kurz vor der Pause verkürzte Luuk de Jong, dann glich Granit Xhaka aus (53.). Mitten in den Jubel schlugen die Nürnberger zurück. Der Japaner Hiroshi Kiyotake vollendete ein feines Solo mit dem 3:2-Siegtreffer.

Auch die Torfabrik von Hannover 96 läuft weiter auf Hochtouren. Top-Vorbereiter Szabolcs Huszti traf diesmal gleich zweimal selbst. Erst markierte er das 1:0 per Freistoß (7.), dann servierte er Leon Andreasen eine perfekte Flanke zum 2:0 (10.). Und schließlich rettete der Ungar den Niedersachsen auch kurz vor Ultimo mit seinem 3:2 den Sieg. Einziger Schönheitsfleck: Für seinen Torjubel sah Huszti Gelb-Rot. Für die Bremer hatten Aaron Hunt per Handelfmeter (26.) und Kevin de Bruyne (74.) zwischenzeitlich ausgeglichen.

Den ersten Zähler überhaupt in dieser Spielzeit holten sich die Stuttgarter. Allerdings hatten die Schwaben im Heimspiel gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf mehr erwartet als eine Nullnummer. Die Rheinländer blieben damit auch im dritten Saisonspiel ohne Gegentor und haben nun bereits fünf Punkte auf der Habenseite.