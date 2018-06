Sandhausen (SID) - Dynamo Dresden kommt nur langsam in Fahrt. Am 5. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mühte sich der achtmalige DDR-Meister beim Aufsteiger SV Sandhausen zu einem 1:1 (0:1) und bleibt damit in der unteren Tabellenhälfte. Der SVS steht mit nun sechs Punkten (Dresden: 5) etwas besser da.

Trotz der Unterstützung von 2000 mitgereisten Fans und der Rückkehr von Top-Stürmer Mickael Poté war Dynamo in der Offensive lange zu wenig zielstrebig. Erst Anthony Losilla (55.) brach den Bann vor 6400 Zuschauern im Hardtwaldstadion. Kapitän Frank Löning (31.) hatte Sandhausen fünf Minuten nach einem Pfostentreffer seines Mitspielers Jan Fießer in Führung geköpft.

Fießers Schuss aus 25 Metern Torentfernung war der Weckruf - zumindest für die Gastgeber, die flüssiger kombinierten und sich etwas häufiger offensiv in Szene setzten. Nach der Pause wurde dann Dynamo stärker. Nach dem 1:1 gab es Diskussionen: Losilla hatte den Ball im Mittelfeld mit einem harten Einsteigen gegen Kristjan Glibo erobert.

Beste Dresdner waren Filip Trojan und Tobias Jänicke. Bei Sandhausen überzeugten Timo Achenbach und Simon Tüting.