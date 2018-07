Stuttgart (dpa) - Wieder kein Sieg: Der VfB Stuttgart hat durch das 0:0 gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga den dringend benötigten ersten Saisonsieg verpasst.

Vor 55 039 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena nutzten weitgehend harmlose Schwaben am Samstag keine ihrer Chancen und bleiben mit nur einem Punkt im Tabellenkeller hängen. Düsseldorf dagegen ist auch nach dem dritten Spiel seit der Rückkehr ins Oberhaus ungeschlagen und hat weiter als einziges Team der Liga kein Gegentor kassiert.

Während bei der Fortuna nach der Länderspielpause mit Andreas Lambertz und Dani Schahin lediglich zwei Neue in der Startelf standen, änderte VfB-Trainer Bruno Labbadia seine Mannschaft nach dem 1:6 in München gleich auf fünf Positionen. Der angeschlagene Kapitän Serdar Tasci saß auf der Bank. Nur Maza blieb in der Viererkette, Tim Hoogland, Georg Niedermeier und Cristian Molinaro kamen neu ins Team. Im Sturm ersetzte Cacau den gesperrten Vedad Ibisevic. Zudem spielte Tunay Torun für Shinji Okazaki.

Stuttgart übernahm trotz der vielen Wechsel früh die Initiative und kam durch einen Distanzschuss des agilen Tamas Hajnal nach fünf Minuten zu einer ersten Chance. Fabian Giefer im Tor der Düsseldorfer klärte zur Ecke. Der Aufsteiger stand tief und ließ die Stuttgarter kommen. Die erste nennenswerte Offensivaktion hatte Außenverteidiger Johannes van den Bergh. Im Strafraum zögerte er aber zu lange und kam aus spitzem Winkel nicht an VfB-Torwart Sven Ulreich vorbei (17.).

Die besten Chancen zur Halbzeitführung hatte aber weiter Stuttgart. Hajnals 17-Meter-Schuss strich knapp am linken Pfosten vorbei (30.), nur drei Minuten später wäre Cacau bei seinem ersten Startelfeinsatz der Saison beinahe erfolgreich gewesen. Ein haarsträubender Fehler des unsicher wirkenden Niedermeier zwang Maza zu zwei Notgrätschen, in deren Folge der Ball über Martin Harnik zu Cacau in den Strafraum kam. Der Nationalstürmer kam aber zu spät.

Nachdem Düsseldorf zum Ende der ersten Halbzeit etwas besser ins Spiel gekommen war, übernahm der VfB direkt nach dem Wechsel wieder die Kontrolle - mit einer erneut völlig neu formierten Abwehrreihe. Molinaro musste in der Kabine bleiben, Arthur Boka ersetzte ihn. Zuvor hatte Hoogland bereits in der 29. Minute ausgewechselt werden müssen. Die erste Diagnose: Außenbandriss. Für ihn kam Zdravko Kuzmanovic zu seinem ersten Bundesliga-Spiel in dieser Saison.

Die erste große Möglichkeit auf das 1:0 hatte in Durchgang zwei dann aber Düsseldorf. Das Zuspiel des wendigen Schahin jagte Woronin aus kurzer Distanz aber über das Tor (60.). Auf der Gegenseite verpasste Christian Gentner nach einem Eckball per Kopf die Führung (62.). Der bemühte, aber eher unauffällige Cacau, scheiterte vier Minuten später aus wenigen Metern an der herausragenden Reaktion von Giefer. Der Torwart musste nach 80 Minuten verletzt raus. Österreichs Nummer eins Robert Almer kam so zu seinem Bundesliga-Debüt. Trotz fünf Minuten Nachspielzeit wurde er nicht mehr gefordert und es blieb beim torlosen Unentschieden.