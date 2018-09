Köln (dpa) - Bettina Wulff hat einen für Dienstag geplanten Auftritt in der Talkshow «Menschen bei Maischberger» abgesagt. Auf der Website der ARD-Show hieß es, dass die bislang angekündigte Sendung mit Bettina Wulff ausfalle. Bettina Wulff habe sich entschlossen, derzeit keine Medientermine wahrzunehmen. Vorher war schon ein Auftritt von Bettina Wulff bei der Talk-Sendung «3nach9» im NDR-Fernsehen abgesagt worden. Wulff steht nach kritischen Äußerungen über ihr Leben an der Seite des Ex-Bundespräsidenten in der Kritik.

