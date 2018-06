Berlin (dpa) - Premiere für Thomas Gottschalk: Heute sitzt der 62-jährige Entertainer erstmals neben Dieter Bohlen in der Jury der RTL-Castingshow «Das Supertalent». Auch Michelle Hunziker, die mit Gottschalk bis Dezember 2012 den ZDF-Showklassiker «Wetten, dass..?» moderierte, ist beim «Supertalent» am Start. Gottschalk hatte in Frühjahr erfolglos eine ARD-Vorabendshow präsentiert. Im «Supertalent» können die Bewerber Fähigkeiten aus allen Bereichen präsentieren. Der Sieger wird mit 100 000 Euro belohnt.

