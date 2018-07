Berlin (dpa) - RTL-Unterhaltungschef Tom Sänger hält Thomas Gottschalks Wechsel in die «Supertalent»-Jury für einen mutigen Schritt. «Ganz klar: Thomas Gottschalk geht auch mit uns ein Stück Risiko ein», sagte er dem «Tagesspiegel» vom Samstag.

Gottschalk sei «von 23 ZDF-Jahren mit "Wetten, dass..?" natürlich geprägt» und trete jetzt in einem Format auf, «in dem das Publikum ihn nicht erwartet hat». Was die Quoten angeht, gab sich Sänger bescheiden: «Ich fände es falsch, wenn wir die Quotenerwartungen auf die Schultern von Gottschalk legen würden. Ebenso wäre es auch völlig falsch zu denken, dass es nur dank Thomas Gottschalk eine noch bessere Quote gibt.»

Sänger glaubt nicht, dass das «Supertalent» 2012 bessere Quoten als 2011 haben wird (13 Shows mit im Schnitt 6,92 Millionen Zuschauern): «denn der Markt fragmentiert sich immer mehr. Insofern wären wir sehr, sehr froh, wenn wieder einen ähnlichen Marktanteil erreichen würden. Das wäre sensationell. Ob sie es glauben oder nicht: Selbst mit etwas weniger wären wir noch immer sehr zufrieden.»

Ob Gottschalk 2013 nochmal in der Jury sitzen wird, ist laut Sänger unklar. «Warten wir es ab.» Ob Gottschalk noch etwas Anderes für RTL macht? «Mal sehen, wie das "Supertalent" läuft. Wir haben keinen Druck, und wir üben keinen Druck aus.»

Bei dem direkten Duell vom «Supertalent» mit dem ZDF-Klassiker «Wetten, dass..?» und dessen neuem Moderator Markus Lanz am 6. Oktober sieht Sänger RTL bereits jetzt unterlegen: «Ich gehe davon aus, dass das ZDF die Nase beim Gesamtpublikum vorne haben kann - wenn dort alles richtig gemacht wird. Und wir werden bei den jüngeren Zuschauern die Nase vorn haben - wenn wir alles richtig machen.»

«Tagesspiegel»-Interview

«Das Supertalent»