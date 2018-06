London (dpa) - Der Skandal um die Fotos der barbusigen Herzogin Kate weitet sich aus: Nach dem französischen «Closer»-Magazin hat auch die irische Ausgabe des «Daily Star» die Nacktfotos von von Prinz Williams Ehefrau gedruckt. Chefredakteur Michael O'Kane rechtfertigte den Abdruck in der BBC. Das Paar sei von einer öffentlichen Straße aus zu sehen gewesen. Der Palast in London verurteilte das Vorgehen. Die Motivation könne «nichts anderes als Gier» sein. Geld will das Blatt aber nicht für die Bilder gezahlt haben.

